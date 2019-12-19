Сарри — о голе Роналду: казалось, он висел в воздухе бесконечно

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Сампдорией" (2:1) в чемпионате Италии. Встреча состоялась накануне."Гол Дибалы был потрясающим, как и мяч забитый Роналду. Сложилось такое ощущение, что он висел в воздухе бесконечно.Мы хорошо сыграли, провели отличный первый тайм. После перерыва действовали немного хаотично. Что касается тройки Роналду, Дибала и Игуаин, будут матчи, где все трое не выйдут на поле. Они могут устать. К тому же восстанавливаются после травм Аарон Рэмзи и Дуглас Коста. Им тоже нужно игровое время", — цитирует Сарри Sky Sport Italia.Роналду выпрыгнул на 71 см (28 дюймов) в момент удара по воротам. Голова Роналду при этом находилась на высоте 256 см над полем.