Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился мнением о результате матча 17-го тура чемпионата Италии с "Сампдорией" (2:1).
"Вся команда показала правильный настрой. Это был очень непростой матч, "Сампдория" играла в качественный футбол. Вся команда показала правильный настрой. Я рад, что помог клубу набрать три очка и у меня получился хороший гол. Я был рад помочь команде добиться очередного положительного результата.
У меня были проблемы с коленом на протяжении месяца, но теперь это в порядке и физически я чувствую себя хорошо. Я хочу помочь "Ювентусу" выиграть матчи и титулы", — приводит слова Роналду Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Криштиану Роналду забивает уже в пятом матче подряд. В этом сезоне португальский игрок принял участие в 20 матчах и забил 12 голов.
"Чемпионат"
Роналду: у меня были проблемы с коленом, но сейчас всё в порядке
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