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Художник извинился за картины с обезьянами для кампании по борьбе с расизмом в Серии А

Художник Симоне Фугадзотто принёс извинения за свои картины с обезьянами для кампании по борьбе с расизмом в итальянской Серии А. Работы Фугадзотто вызвали негативную реакцию со стороны клубов и футболистов.

"Думаю, мы должны извиниться не только перед теми, кому хотели помочь, но и перед теми, кого разозлили из-за этого недоразумения. Мы хотели запустить серьёзный защитный механизм с принципиально иной риторикой. Хотели оказать сильное воздействие.

Я часто посещаю стадионы и слышу, как болельщики скандируют обезьянье уханье в адрес чернокожих футболистов и бросают в них бананы. Неоднократно был свидетелем таких сцен, и когда ко мне обратились, я решил изобразить разных обезьян — европейскую, азиатскую и африканскую.

Изначально идея заключалась в том, что "мы все обезьяны". Но под картинами нужны были подписи. Однако искусство должно обходиться без слов. Мне жаль, что люди не поняли замысел этого послания, которое было направлено исключительно против расизма", — приводит слова художника La Repubblica.

"Чемпионат"


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Теги: Серия А
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