"Наполи" хочет приобрести хавбека "Сассуоло" Бога

"Наполи" продолжает интересоваться полузащитником "Сассуоло" Жереми Бога, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.По данным источника, неаполитанцы предложили футболисту контракт на 5 лет с зарплатой 1,5 млн евро в год. Также в контракте предусмотрены различные бонусы за сезон.В текущем сезоне Бога сыграл 15 матчей в чемпионате Италии, где забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.