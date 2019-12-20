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"Наполи" хочет приобрести хавбека "Сассуоло" Бога

"Наполи" продолжает интересоваться полузащитником "Сассуоло" Жереми Бога, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По данным источника, неаполитанцы предложили футболисту контракт на 5 лет с зарплатой 1,5 млн евро в год. Также в контракте предусмотрены различные бонусы за сезон.

В текущем сезоне Бога сыграл 15 матчей в чемпионате Италии, где забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Sport24


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Теги: Наполи Сассуоло Серия А
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