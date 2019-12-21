Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич в ближайшее трансферное окно перейдёт в один из катарских клубов. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Какая конкретно катарская команда станет следующей в карьере 33-летнего футболиста, не сообщается. Известно лишь о серьёзных намерениях клуба, который уже вступил в переговоры с чемпионами Италии.
33-летний Манджукич выступает в составе "Ювентуса" с 2015 года. На протяжении четырёх сезонов он был игроком основного состава "старой синьоры", однако с приходом в клуб Маурицио Сарри напрочь потерял место в обойме команды — в этом сезоне Марио не сыграл ни одного матча за "Ювентус".
До переезда в Италию Манджукич играл за "Атлетико", "Баварию", "Вольфсбург" и загребское "Динамо".
"Чемпионат"
Манджукич, не сыгравший в сезоне ни одного матча, близок к переезду в Катар
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