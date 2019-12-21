В матче 17-го тура чемпионата Италии "Интер" дома разгромил "Дженоа" со счетом 4:0.
Чемпионат Италии
17 тур
Голы: Лукаку, 31, 71, Гальярдини, 33, Эспозито, 64
"Интер": Ханданович, Бастони, де Врей, Шкриньяр, Бираги (Димарко, 78), Валеро, Гальярдини (Сенси, 72), Весино, Кандрева (Лазаро, 75), Лукаку, Эспозито.
"Дженоа": Раду, Ромеро, Бираски, Кришито, Гильоне, Кассата, Ягелло (Ровелла, 62), Радованович, Агудело, Пинамонти (Фавилли, 72), Санабрия (Клиониз, 75).
Предупреждения: Кассата, 34, Бастони, 36, Ромеро, 43, Агудело, 63.
"Интер" дома разгромил "Дженоа"
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