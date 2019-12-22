Манджукич близок к переходу в катарский "Аль-Духаил"

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич находится в Дохе, где проходит медосмотр перед подписанием контракта с катарским клубом "Аль-Духаиль".Манджукич воссоединится с марокканским защитником Медхи Бенатией, который перешел в "Аль-Духаиль" из "Ювентуса" в январе этого года.В текущем сезоне Манджукич не провел ни одного матча за "Ювентус". 33-летний хорват не был включен в заявку команды на Лигу чемпионов.Манджукич выступал за "Ювентус" с 2015 года. Всего за туринцев он провел 162 матча, в которых забил 44 гола.