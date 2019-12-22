В матче 17-го тура чемпионата Италии "Аталанта" разгромила "Милан" со счетом 5:0.
Чемпионат Италии
17 тур
Голы: Гомес, 10, Пашалич, 61, Иличич, 63, 72, Мурьель, 83
Аталанта: Голлини, Паломино, Джимсити, Толой, Гозенс, Кастань, Гомес, Малиновский, Рон, Иличич (Мурьель, 80), Пашалич
Милан: Доннарумма, Мусаккио, Конти, Романьоли, Родригес (Калабрия, 46), Бонавентура (Пёнтек, 61), Беннасер, Кессье, Чалханоглу, Леау, Сусо (Кастильехо, 84)
Предупреждения: Мусаккио, 37, Сусо, 44, Кастань, 46, Рон, 56, Романьоли, 71, Кессье, 77
"Аталанта" со счетом 5:0 разгромила "Милан"
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