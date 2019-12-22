Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался о разгромном поражении своей команды от "Аталанты" в матче 17-го тура Серии А (0:5). Встреча прошла в воскресенье в Бергамо.
"Очевидно, это не был настоящий "Милан", мы показывали сильную игру в предыдущих матчах. Нам придется принять критику, потому что мы совершали ошибки и обязаны работать.
Мы подошли к игре с неправильным настроем, не хватало остроты. Сложно поправить положение дел, когда изначально подход неправильный. Мы слишком часто обнажали свободные зоны, а "Аталанта" — одна из лучших команд Италии и Европы, когда речь заходит об интенсивности и агрессии.
Нам всем нужно работать, начиная с меня. Надеялся, что мы сможем вернуться в игру, но в результате разобщились еще больше. Молодым игрокам тяжелее сохранять голову на плечах в сложные моменты.
Сегодня сложилось впечатление, будто это наша первая игра в этом составе, но это не так. Мы должны вспомнить предыдущие игры. Безусловно, мы можем и обязаны играть лучше. Клуб знает, как я оцениваю свою команду. Я знаю сильные и слабые стороны, так что мы разрабатываем трансферную стратегию на январь", - цитирует Пиоли football-italia.
Sport24.ru
Пиоли - о поражении "Милана" 0:5: нам всем нужно работать, начиная с меня
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