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Бобан: "Милан" доволен Пиоли, исключая матч с "Аталантой"

Руководитель футбольного отдела "Милана" Звонимир Бобан выразил поддержку главному тренеру Стефано Пиоли после поражения команды в матче 18-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" (0:5).

"Проигрывать с таким счётом всегда больно. Мы бы хотели стать конкурентоспособными немедленно, но знаем, что не можем. Для этого нужно время, но мы хотим изменить всё как можно быстрее.

"Милан" Берлускони нельзя воссоздать за шесть месяцев или год. Поражение в матче с "Аталантой" — сильный удар для нас, нам нужно прийти в себя и отреагировать. У нас не будет хорошего Рождества.

Я играл в матче с "Ромой" в 1998 году, когда мы также проиграли со счётом 0:5. Такие вещи случаются, таков спорт. Но мы не должны отказаться от того, что сделали в последние два месяца.

Несмотря на поражение, мы очень довольны работой Пиоли. У нас нет никаких сомнений по поводу него", - цитирует Бобана Football Italia со ссылкой на DAZN.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Бобан Милан Аталанта Пиоли Серия А
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