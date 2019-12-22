В матче 17-го тура Суперкубка Италии "Лацио" обыграл "Ювентус" со счетом 3:1.
Суперкубок Италии
17 тур
Гол: Дибала, 45 - Альберто, 17, Лулич, 73, Катальди, 90+3
Ювентус: Щенсны, Сандро, Демирал, Бонуччи, Де Шильо (Куадрадо, 56), Матюиди (Коста, 78), Пьянич, Бентанкур, Роналду, Игуаин (Рэмси, 66), Дибала
Лацио: Стракоша, Рамос, Раду, Ачерби, Лулич, Альберто (Пароло, 67), Лейва (Катальди, 64), Милинкович-Савич, Лаццари, Корреа, Иммобиле (Кайседо, 83)
Предупреждения: Матюиди, 9, Лейва, 36, Бентанкур, 49, Альберто, 60, Сарр, 90, Катальди, 90+2
Удаления: Бентанкур, 90+3
"Лацио" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии
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