ANSA: Ибрагимович примет предложение "Милана"

Шведский нападающий Златан Ибрагимович, вероятнее всего, продолжит карьеру в "Милане".Как передает итальянское новостное агентство ANSA, 38-летний футболист примет предложение россонери.Ранее сообщалось, что "Милан" несколько недель ведет переговоры о переходе Ибрагимовича и не может согласовать условия его контракта.Последним клубом Златана был "Лос-Анджелес Гэлакси", где он играл с марта 2018 года. Его контракт с клубом истекает 31 декабря. Всего за "Гэлакси" Ибрагимович провел 58 матчей и забил 53 гола.