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Полузащитник "Ювентуса" Бентанкур дисквалифицирован на 3 матча

Полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур наказан трехматчевой дисквалификацией за свое удаление в игре за Суперкубок Италии против "Ювентуса" (3:1). Бентанкур был удален с поля в компенсированное время, получив вторую желтую карточку.

23 декабря Итальянская федерация футбола рассмотрела эпизод с участием Бентанкура и приняла решение наказать футболиста. 1 матч дисквалификации 22-летний уругваец получил за две желтые карточки, а еще два матча бана получил за разговоры с четвертым арбитром встречи на повышенных тонах уже после своего удаления.

Таким образом, Бентанкур пропустит встречи против "Кальяри" (6 января), "Ромы" (12 января) и "Пармы" (19 января) в Серии А.

Sport24


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Теги: Ювентус Бентанкур Серия А
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