Источник: "Ювентус" выиграл борьбу за Холанда

Нападающий "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд, скорее всего, продолжит карьеру в Италии.Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, по итогам длительной борьбы за игрока между европейскими топ-клубами победу одержал туринский "Ювентус". Бьянконери убедили форварда перейти к ним. Ожидается, что переход Холанда в стан "старой синьоры" состоится уже в зимнее трансферное окно, а сумма сделки составит примерно € 30 млн – именно столько запрашивал "Зальцбург".Напомним, среди претендентов на Холанда также числились "Манчестер Юнайтед", дортмундская "Боруссия" и "Милан". При этом долгое время фаворитами в гонке считались "красные дьяволы".В нынешнем сезоне 19-летний нападающий провёл 14 матчей в австрийской Бундеслиге, в которых отметился 16 голами (1 – с пенальти). Также на его счету 8 мячей (2 – с пенальти) и 1 результативный пас в 6 встречах Лиги чемпионов.