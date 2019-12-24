Стали известны детали контракта Ибрагимовича с "Миланом"

Шведский нападающий Златан Ибрагимович все ближе к переходу в "Милан". La Gazzetta dello Sport сообщает о деталях соглашения. Ожидается, что 38-летний футболист подпишет договор на 6 месяцев с возможностью продления еще на один год.Изначально предполагалось, что продление контракта с Ибрагимовичем будет зависеть от того, попадет ли "Милан" в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Теперь же главный критерий — это количество голов и выступление самого футболиста. В клубе надеются, что швед примет решение в течение следующих нескольких дней и присоединится к команде уже 30 декабря.Последним клубом Златана был "Лос-Анджелес Гэлакси", где он играл с марта 2018 года. Его контракт с клубом истекает 31 декабря. Всего за "Гэлакси" Ибрагимович провел 58 матчей и забил 53 гола.