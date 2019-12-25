Преподаватель итальянского языка Российского университета дружбы народов Роберта Алонци прокомментировала слова нападающего "Интера" Ромелу Лукаку о том, что он достиг хорошего уровня владения итальянским языком за 2-3 недели.
"Если владеющий французским и португальским языками Лукаку и начал общаться на итальянском спустя 2-3 недели, то на очень примитивном уровне. Невозможно полностью выучить язык за такой период. Чтобы начать общаться грамотно, ему нужно не менее двух месяцев. Мне было бы интересно протестировать Лукаку.
Если бы в Италию переехал российский футболист, он смог бы выучить язык на хорошем уровне за полгода. При этом у него должна быть склонность к этому. Итальянцам важно, чтобы играющие в Серии А легионеры говорили на итальянском. Это ведь признак интеграции и уважения" — цитирует Алонци РБ-Спорт.
Преподаватель итальянского: Лукаку не мог выучить язык за 2-3 недели. Нужно не менее 2 месяцев
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