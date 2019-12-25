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Манджукич написал прощальное письмо: играть за "Ювентус" - это привилегия

Нападающий Марио Манджукич, покинувший "Ювентус" и перешедший в катарский клуб "Аль-Духаиль", написал прощальное письмо, адресованное туринской команде и болельщикам.

"Невозможно подвести итоги после 4,5 лет в "Ювентусе" одним сообщением. Надеюсь, вы видели мою страсть в каждой игре, которую я провел в "Ювентусе". Большое спасибо мистеру Аллегри и мистеру Маротте за то, что они дали мне возможность играть в "Ювентусе". Это привилегия, и последние несколько месяцев не повлияют на мое уважение и любовь, которую я испытываю к клубу.

Благодарен всем товарищам по команде, которые были за эти сезоны. Я наслаждался каждым матчем, большинство из них мы выиграли. Не забуду все завоеванные трофеи и победы. Это результат нашего качества, трудолюбия и командного духа.

Большое спасибо персоналу, который работает за кулисами — тренерам, медицинскому персоналу, физиотерапевтам и всем остальным, кто заботится о том, чтобы игроки "Ювентуса" находились в лучших условиях.

Наконец, большое спасибо замечательным фанатам, которые являются истинной причиной тому, что "Ювентус" настолько успешен. Очень ценю поддержку, которую вы оказали мне с первого дня.

В заключение хочу сказать, что я всегда старался сделать все возможное для бьянконери. Желаю вам всего наилучшего. А для меня пришло время начать новую главу. Навсегда ваш, Марио", — написал Манджукич в инстаграме.

Sport24.ru


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Теги: Манджукич Ювентус Серия А
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