Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что не видит в своей игре недостатков. Он также назвал самый важный титул в своей карьере.
"Мой приоритет — титулы. Мне все нравится в "Ювентусе" и итальянской культуре. Я хочу играть еще несколько лет.
Сейчас я номер один. У меня нет недостатков. В следующем году — посмотрим.
Лучший гол в карьере? Мяч "Ювентусу". Мне все аплодировали, это было прекрасно. Сейчас меня все устраивает.
Самый важный титул в моей карьере — победа на чемпионате Европы. Я смеялся, плакал, тренировал команду и напился после игры. Это был особенный день", — цитирует Роналду Sport.es.
Sport24.ru
Роналду: у меня нет недостатков
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