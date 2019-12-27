Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина отметил успехи Роберто Манчини на посту главного тренера национальной команды Италии.
"Сразу понял, что Манчини — правильный выбор для сборной Италии. У меня сразу возникло хорошее предчувствие. Идея максимально использовать потенциал молодых игроков и направить его в красивый футбол сразу объединила нас. У итальянского футбола есть план развития на ближайшие 9–10 лет", - цитирует Гравина Sky Sport Italia.
"Чемпионат.сом"
Глава Федерации футбола Италии: сразу понял, что Манчини - правильный выбор для сборной
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