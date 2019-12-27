Глава Федерации футбола Италии: сразу понял, что Манчини - правильный выбор для сборной

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина отметил успехи Роберто Манчини на посту главного тренера национальной команды Италии."Сразу понял, что Манчини — правильный выбор для сборной Италии. У меня сразу возникло хорошее предчувствие. Идея максимально использовать потенциал молодых игроков и направить его в красивый футбол сразу объединила нас. У итальянского футбола есть план развития на ближайшие 9–10 лет", - цитирует Гравина Sky Sport Italia.