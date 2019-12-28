Нападающий "Лиона" Мемфис Депай прокомментировал возвращение форварда Златана Ибрагимовича в "Милан". Напомним, Депай и Ибрагимович играли вместе в "Манчестер Юнайтед" с 2016 по 2017 год.
"Златан действительно присоединился к „Милану“! Очень рад это видеть. Покажи им льва снова!" — написал Депай на странице в "Твиттере".
Напомним, Ибрагимович заключил с "Миланом" контракт до конца сезона-2019/20 с возможностью продления ещё на один сезон. Последним клубом Златана был "Лос-Анджелес Гэлакси", за который он выступал с марта 2018 года по ноябрь 2019-го. В минувшем сезоне североамериканской футбольной лиги MLS 38-летний шведский футболист забил 31 мяч и отдал 8 результативных передач в 31 матче.
"Чемпионат"
Депай — о возвращении Ибрагимовича в "Милан": рад видеть, покажи им льва снова
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