Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заинтересован в карьере актера.
По словам пятикратного обладателя "Золотого мяча", после завершения карьеры спортсмена он намерен возобновить учебу, а также сыграть роль в кино.
"Я сосредоточен на обучении, на изучении, потому что, к сожалению, я не всегда могу дать ответы на все вопросы, которые возникают. Есть еще одна вещь, которая очаровывает меня, — я бы хотел попробовать себя в кино как актер", — приводит слова португальца Football Italia.
Контракт 34-летнего футболиста с "бьянконери" действует до 2022 года.
"Газета"
Роналду хочет стать актером
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»