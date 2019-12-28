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Роналду хочет стать актером

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заинтересован в карьере актера.

По словам пятикратного обладателя "Золотого мяча", после завершения карьеры спортсмена он намерен возобновить учебу, а также сыграть роль в кино.

"Я сосредоточен на обучении, на изучении, потому что, к сожалению, я не всегда могу дать ответы на все вопросы, которые возникают. Есть еще одна вещь, которая очаровывает меня, — я бы хотел попробовать себя в кино как актер", — приводит слова португальца Football Italia.

Контракт 34-летнего футболиста с "бьянконери" действует до 2022 года.

"Газета"


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Теги: Роналду Ювентус Серия А
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