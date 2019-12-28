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Дешам: надеюсь, "Ювентус" выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил надежду, что "Ювентус" выиграет в этом сезоне Лигу чемпионов.

Дешам играл за туринский клуб с 1994 по 1999 год.

"Они претендуют на победу, как и еще 7-8 команд. Для "Ювентуса" это полноценная и достижимая цель. Но надо понимать, что турнир выиграет только один клуб.

"Ювентус" делает попытки победить уже много лет. Надеюсь, в этом сезоне у них все получится. Качество игроков на нужном уровне. Но есть и другие команды с множеством сильных сторон.

Роналду — великий чемпион, потому что он находится на высочайшем уровне уже много лет. У него есть голод до голов и побед. Роналду — настоящий профессионал. Возможно, он бегает уже не так много, как 4-5 лет назад, но бегает лучше. Он может стать решающим фактором в каждой игре", — цитирует Дешама Football Italia.

Sport24


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Теги: Дешам Ювентус
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