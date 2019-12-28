Дешам: надеюсь, "Ювентус" выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил надежду, что "Ювентус" выиграет в этом сезоне Лигу чемпионов.Дешам играл за туринский клуб с 1994 по 1999 год."Они претендуют на победу, как и еще 7-8 команд. Для "Ювентуса" это полноценная и достижимая цель. Но надо понимать, что турнир выиграет только один клуб."Ювентус" делает попытки победить уже много лет. Надеюсь, в этом сезоне у них все получится. Качество игроков на нужном уровне. Но есть и другие команды с множеством сильных сторон.Роналду — великий чемпион, потому что он находится на высочайшем уровне уже много лет. У него есть голод до голов и побед. Роналду — настоящий профессионал. Возможно, он бегает уже не так много, как 4-5 лет назад, но бегает лучше. Он может стать решающим фактором в каждой игре", — цитирует Дешама Football Italia.