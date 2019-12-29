Бывший главный тренер "Милана" и сборной России Фабио Капелло поделился мнением о возвращении нападающего Златана Ибрагимовича в "Милан". Соглашение форварда с итальянским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20 с возможностью продления ещё на один сезон.
"Ибрагимович — прекрасное приобретение для "Милана". Игрок с характером, он выходит на поле не просто поиграть. У него всегда одна цель — победа. Это служит дополнительной мотивацией его партнёрам по команде.
Из-за того что не играл в течение нескольких месяцев, Златан будет изо всех сил стараться прийти в форму. Он сильнее любого игрока в "Милане". При этом Златан обладает выдающейся способностью заставлять товарищей по команде играть лучше", — приводит слова Капелло Football Italia.
"Чемпионат"
Капелло: Ибрагимович обладает способностью мотивировать товарищей по команде играть лучше
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