Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в очередной раз порассуждал о завершении карьеры и отметил, что его 9-летний сын Криштиану-младший призывает футболиста повременить с этим решением.
"Секрет футбольного долголетия заключен в образе жизни. Нужно находить время для всего: работы, отдыха, детей, обеда. День длится 24 часа. Даже в отпуске, почему бы не потратить на себя часа три?
Амбиции делают тебя тем, кто ты есть. Но самое главное — страсть. Работать со страстью, любить то, что делаешь, и чувствовать мотивацию. Когда меня спрашивают, одинакова ли мотивация в юности и в 34 года, я отвечаю, что в матчах мотивация всегда высока. Но важно то, как ты готовишься к ним.
Я должен показывать пример своей семье и особенно Криштиану, который иногда оказывает на меня давление. Говорит: "Папа, подожди еще несколько лет, я хочу поиграть с тобой". Думаю, это будет сложно осуществить, но пока я наслаждаюсь футболом", — приводит слова Криштиану globoesporte.com.
В текущем сезоне Роналду провел 21 матч во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи.
Sport24
Сын Роналду хочет играть с отцом в одной команде и призывает его не завершать карьеру
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