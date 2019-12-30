"Реал" хочет продлить контракт с Бензема до 2023 года

"Реал" заинтересован в продлении контракта с нападающим Каримом Бензема.По информации AS, мадридский клуб хочет заключить с 32-летним игроком новое соглашение до лета 2023 года. Действующий договор француза рассчитан до июня 2021-го.Бензема перешел в "Реал" из "Лиона" в 2009 году за 35 миллионов евро. В этом сезоне он провел за Королевский клуб 23 матча, забил 16 голов и сделал семь результативных передач. Всего на счету форварда 238 мячей и 131 передача в 488 играх за мадридцев.