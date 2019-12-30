» » "Реал" хочет продлить контракт с Бензема до 2023 года

"Реал" хочет продлить контракт с Бензема до 2023 года

"Реал" заинтересован в продлении контракта с нападающим Каримом Бензема.

По информации AS, мадридский клуб хочет заключить с 32-летним игроком новое соглашение до лета 2023 года. Действующий договор француза рассчитан до июня 2021-го.

Бензема перешел в "Реал" из "Лиона" в 2009 году за 35 миллионов евро. В этом сезоне он провел за Королевский клуб 23 матча, забил 16 голов и сделал семь результативных передач. Всего на счету форварда 238 мячей и 131 передача в 488 играх за мадридцев.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Реал Бензема
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Эден Азар признан игроком года в сборной Бельгии
Байи приступил к тренировкам после травмы
Руководство "РБ Лейпциг" не исключает ухода Вернера
"Ливерпуль" - лучшая команда 2019 года по версии спортивных журналистов
"Дженоа" арендует Перина
Мендеш: Португалия с Роналду и Фелишем в составе может выиграть чемпионат мира 1
Артур пропустит 3 недели из-за травмы паха, у Тер Штегена проблемы с коленом
Клопп об отрыве "Ливерпуля" в АПЛ: кого волнуют очки в декабре
"Реал" хочет продлить контракт с Бензема до 2023 года
Колобков: победить все негативные явления, как мат или допинг, наверно, полностью невозможно 2
Источник: Борини перейдёт из "Милана" в "Дженоа"
Анри может возглавить "Барселону" 2
"Милан" близок к аренде Тодибо из "Барселоны" с обязательством выкупа за 20 млн евро
Превосходство «Зенита», провал в еврокубках, судейская катастрофа. Каким запомнится футбольный 2019 год 6
Лэмпард назвал дебют Лэмпти примером того, как юношеская смелость меняет игру 1
Семак: в Европе в 21 год играют в ЛЧ на лидирующих позициях, у нас в 25 — молодой 7
Хендерсон сыграл 308 матчей в АПЛ в 2010-х. Это лучший результат десятилетия
"Лестер" сделал запрос по Чалханоглу, но игрок хочет вернуться в чемпионат Германии
Семак высказался о ситуации с травлей Дзюбы 1
Семак — об Украине: для меня это больно и горько. Погибают и страдают люди. Большая беда 7
Фекир сравнил себя с Месси
"Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы заплатить 60 миллионов евро за Упамекано
"Атлетико" ведет переговоры с "Боруссией" о приобретении Алькасера
"Ливерпуль" разберется в инциденте между защитником "Вулверхэмптона" и болбоем
Мойес: приятно вернуться в "Вест Хэм". Нынешний состав лучше, чем в мой первый приход
Морьентес: сердце говорит, что "Реал" станет чемпионом Испании, но всё зависит от Месси
Семак: есть ли у меня доверие к судебной системе? А у вас самих есть доверие?
Санчо может уйти в чемпионат Испании, но готов выслушать предложение "Манчестер Юнайтед"
Бывший капитан "Ливерпуля" призвал изменить правила офсайда 1
Гвардиола: у меня большой список вопросов к VAR. В каждом туре начинается хаос
Все новости