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"Ювентус" согласовал условия контракта с Кулушевским и близок к приобретению игрока

Полузащитник "Аталанты" Деян Кулушевски, в сезоне-2019/20 выступающий за "Парму" на правах аренды, в ближайшее время, как ожидается, станет игроком топ-клуба.

Интерес к 19-летнему шведскому футболисту, среди прочих, проявляют "Ювентус" и "Интер". Как сообщается на сайте известного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, в последние часы "Ювентусу" удалось достичь договоренности с футболистом по личному контракту, чего пока не успел сделать "Интер". Туринский клуб предложил игроку контракт на 5 лет с зарплатой 2 млн евро в год.

Трансфер игрока оценивается в 35 млн евро, бонусы могут поднять сумму перехода до 40 млн евро. Ожидается, что сделка между клубами будет осуществлена летом, однако "Ювентус" в потенциале может провернуть трансфер уже в январе, при условии, что "Парма" сможет найти Кулушевскому замену. Им может стать принадлежащий "Ювентусу" Марко Пьяца.

Sport24


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Теги: Ювентус Аталанта Трансферы Серия А
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