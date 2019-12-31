Авторитетный итальянский журналист Альфредо Педула раскрыл детали контракта шведского нападающего Златана Ибрагимовичем с "Миланом".
38-летний форвард присоединился к "россонери" на правах свободного агента и заключил с клубом полугодичный контракт. Впрочем, соглашение будет продлено автоматически, если футболист проведет половину матчей до конца сезона.
Сообщается, что за ближайшие полгода Златан заработает 3,5 млн евро плюс еще 500 тысяч в случае попадания команды в еврокубки. Если контракт будет продлен, зарплата Ибрагимовича составит 6 млн евро.
Ибрагимович уже выступал за "Милан" в 2010–2012 годах. Он провел за россонери 85 матчей и забил 56 мячей.
Sport24
Контракт Ибрагимовича с "Миланом" будет автоматически продлен, если швед сыграет в 50% матчей
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