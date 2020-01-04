Дестро вернулся в "Дженоа"

"Дженоа" арендовал у "Болоньи" нападающего Маттиа Дестро, сообщает football-italia.Аренда рассчитана на шесть месяцев. В июне футболист станет свободным агентом.28-летний Дестро ранее уже выступал за "Дженоа" в сезоне-2010/11.До этого генуэзцы подписали свободного агента Валона Бехрами, а также арендовали у "Ювентуса" вратаря Маттиа Перина."Дженоа" после 17 туров занимает последнее место в таблице Серии А, набрав 11 очков.