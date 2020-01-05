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Благодаря дублю Иммобиле "Лацио" обыграл "Брешию"

В матче 18-го тура чемпионата Италии "Лацио" обыграл "Брешию" со счетом 2:1.

Чемпионат Италии

18 тур

Голы: Балотелли, 18, Иммобиле, 42 (пен.), 90+1

Брешия: Йоронен, Матею, Чансельор, Кистана, Сабелли, Ромуло, Тонали, Бизоли, Шпалек (Вивиани, 46), Торрегросса (Мангравити, 42), Балотелли

Лацио: Стракоша, Рамос, Раду (Катальди, 59), Ачерби, Лулич, Корреа, Пароло (Родригес, 59), Милинкович-Савич, Лаццари, Иммобиле, Кайседо

Предупреждения: Кистана, 35, Тонали, 43, Балотелли, 47, Раду, 56, Пароло, 57, Бизоли, 57, Родригес, 65

Удаления: Кистана, 39


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Теги: Иммобиле Лацио Брешия Серия А
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