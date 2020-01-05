Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от второй части сезона.
После 17 туров Серии А россонери занимают 12-е место, набрав 21 очко.
«Настало время переломить ситуацию. У нас впереди 21 матч, и мы должны начать уже завтра.
Златан прибыл к нам в хорошей форме, он очень сосредоточен на работе и уже познакомился с командой. На адаптацию у него уйдет немного времени, но у нас сейчас его и нет, нам нужно работать.
Не думаю, что мы относимся к нему как к человеку, который придет и спасет нас. Он чемпион, но не будет тащить команду один, все должны начать играть намного лучше», — сказал Пиоли на пресс-конференции.
Sport24
Пиоли: Ибрагимович не будет вытаскивать "Милан" один
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