"Ювентус" договорился с Щенсны о продлении контракта

"Ювентус" договорился о продлении контракта с вратарем команды Войцехом Щенсны, утверждает Calciomercato.По информации источника, 29-летний поляк вот-вот поставит подпись под трудовым соглашением, которое свяжет его с туринским клубом до лета 2024 года. Срок действия текущего контракта между сторонами рассчитан до июня 2021 года.Щенсны перешел в "Ювентус" из "Арсенала" летом 2017 года за 14 млн евро.В сезоне-2019/20 голкипер провел на клубном уровне 16 матчей, в которых пропустил 17 голов.