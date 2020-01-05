В матче 18-го тура чемпионата Италии "Торино" обыграло "Рому" со счетом 2:0.
Чемпионат Италии
18 тур
Голы: Белотти, 45+2, 86 (пен.)
Рома: Лопес, Коларов, Смоллинг, Манчини, Флоренци, Дзаньоло, Верету (Мхитарян, 63), Диавара, Пеллегрини, Перотти (Калинич, 73), Джеко
Торино: Сиригу, Н'Кулу, Иццо, Эйна, Де Сильвестри, Джиджи, Ринкон, Лукич, Беренгер, Верди (Мейте, 69), Белотти
Предупреждения: Иццо, 15, Верди, 20, Диавара, 28, Верету, 45, Коларов, 55, Манчини, 64, Флоренци, 76
"Рома" дома проиграла "Торино"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»