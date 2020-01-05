6 января Златан Ибрагимович может провести первый с 2012 года официальный матч за "Милан". Шведский форвард включен в заявку на игру с "Сампдорией".
Букмекеры считают Ибрагимовича главным претендентом на гол в составе обоих клубов. Минимум один забитый мяч в исполнении нападающего оценивается коэффициентом 1.93.
Далее в списке потенциальных авторов голов следуют партнеры Ибрагимовича Кшиштоф Пентек (2.39) и Рафаэл Леау (2.97).
Контракт Ибрагимовича с "Миланом" рассчитан до июня 2020 года и будет продлен автоматически, если футболист проведет минимум 50% матчей. Шведский форвард уже выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год.
Матч 18-го тура Серии А "Милан" — "Сампдория" пройдет на "Сан-Сиро" 6 января. Начало — в 17:00 по московскому времени.
Sport24
Букмекеры оценили шансы Ибрагимовича забить в первом матче после возвращения в "Милан"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»