Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал ничейный результат матча 18-го тура чемпионата Италии с "Сампдорией" (0:0).
"В основном мы доминировали в матче, но нам не хватило качества. Мы должны ожидать большего от всех игроков "Милана". Нам нужна была эта победа, и очень жаль, что она не состоялась.
Ибрагимович дал команде характер и поддержку. Наша команда не привыкла иметь такого игрока в составе, поэтому нам не хватало передач в штрафную, особенно в конце матча.
Златан — центральный нападающий, посмотрим, будем использовать его в одиночку или с другим форвардом рядом с ним. Он может играть вместе с Пёнтеком, но нам нужен правильный баланс, чтобы всё это работало вместе", - цитирует Пиоли Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
"Чемпионат.сом"
Пиоли: "Милан" не привык к такому игроку, как Ибрагимович. Нам не хватило передач на него
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