В матче 18-го тура чемпионата Италии "Интер" обыграл "Наполи" со счетом 3:1.
Чемпионат Италии
18 тур
Голы: Милик, 39 - Лукаку, 14, 33, Лаутаро, 62.
"Наполи": Мерет, Хюсай (Лосано, 81), Ди Лоренцо, Мариу Руй, Манолас, Фабиан Руис (Льоренте, 84), Зелиньски, Кальехон, Аллан, Инсинье, Милик.
"Интер": Ханданович, Бастони, Шкриньяр, де Врей, Бираги, Гальярдини (Барелла, 56), Весино (Сенси, 73), Кандрева, Брозович, Мартинес, Лукаку (Валеро, 88).
Предупреждения: Кандрева, 29, Барелла, 61, Сенси, 82, Мартинес, 90+4
"Интер" благодаря дублю Лукаку обыграл "Наполи"
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