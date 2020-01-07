Мартинес прокомментировал слухи о своем будущем: я счастлив в "Интере"

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес прокомментировал слухи о его возможном уходе из клуба.По информации СМИ, на аргентинца претендуют "Реал", "Барселона" и другие топ-клубы Европы."Я стараюсь проявлять свои лучшие качества в "Интере" и сосредоточен лишь на том, чтобы отдавать все силы на поле. Я счастлив в "Интере" и стараюсь много работать. Такая моя задача в этом клубе.Команда усердно работает на поле и за его пределами, чтобы извлечь свой максимум. Мы счастливы, потому что дела идут хорошо. На тренировках мы делаем все, что просит тренер", - цитирует Мартинеса Sky Sport Italia.