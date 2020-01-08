На экс-форварда "Ювентуса" Ковачевича напали с оружием в Греции

Бывший нападающий "Ювентуса" Дарко Ковачевич подвергся нападению в Греции.

Pucali na Darka Kovacevica pa pokusali da pobegnu... pic.twitter.com/pOnhxTV7Xi — Nenadana (@Nenad49186605) January 7, 2020

По данным источника, в экс-футболиста стреляли из машины, когда он находился возле своего дома в пригороде Афин. Серб был доставлен в больницу с повреждением колена. Пока неизвестно, было ли это пулевое ранение или же Ковачевич травмировался при падении.46-летний Ковачевич в бытность футболистом также выступал за "Пролетер", "Црвену Звезду", "Шеффилд Уэнсдей", "Реал Сосьедад", "Лацио" и "Олимпиакос".