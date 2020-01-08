Новым президентом Серии А стал миланец Даль Пино

Серия А избрала нового президента организации. Им стал Паоло Даль Пино, набравший 12 голосов из 20.Даль Пино обошел своего единственного конкурента Гаэтано Миччике, за которого проголосовали 7 человек. Еще один бюллетень оказался пустым.Миланец Даль Пино ранее работал в Fininvest, Mondadori, Kataweb, Telecom, SEAT, Pirelli и Wind.Миччике 19 ноября сложил с себя полномочия президента Серии А. Он занимал этот пост с марта 2018 года.