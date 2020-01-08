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Экс-форварда "Ювентуса" Микколи приговорили к 3,5 годам тюрьмы

Бывший форвард "Ювентуса" Фабрицио Микколи приговорен к 3,5 годам тюрьмы за вымогательство.

Сегодня апелляционный суд оставил в силе первоначальное решение, которое было вынесено в октябре 2017 года, сообщает Goal.

Микколи обвинялся в том, что в 2010 году он обратился к члену мафиозного клана Мауро Лаурикелле с просьбой помочь выбить долг из физиотерапевта. Долг составлял 12 тысяч евро. По мнению суда, Лаурикелле применил жестокие методы, чтобы вернуть деньги Микколи.

Sport24


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Теги: Ювентус Серия А
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