Экс-форварда "Ювентуса" Микколи приговорили к 3,5 годам тюрьмы

Бывший форвард "Ювентуса" Фабрицио Микколи приговорен к 3,5 годам тюрьмы за вымогательство.Сегодня апелляционный суд оставил в силе первоначальное решение, которое было вынесено в октябре 2017 года, сообщает Goal.Микколи обвинялся в том, что в 2010 году он обратился к члену мафиозного клана Мауро Лаурикелле с просьбой помочь выбить долг из физиотерапевта. Долг составлял 12 тысяч евро. По мнению суда, Лаурикелле применил жестокие методы, чтобы вернуть деньги Микколи.