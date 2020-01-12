В матче 19-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" дома обыграла СПАЛ со счетом 1:0.
Чемпионат Италии
19 тур
Гол: Песселья, 82
Фиорентина: Дронговский, Касерес, Песселья, Миленкович, Далберт, Лирола, Кастровилли, Пульгар, Бенасси, Боатенг (Влахович, 46), Кьеза (Кутроне, 75)
СПАЛ: Бериша, Сионек, дос Сантос, Фелипе, Викари (Янкович, 86), Валоти, Миссироли, Мургиа, Стрефезза, Ди Франческо (Флоккари, 64), Петанья
Предупреждения: Песселья, 38, Мургиа, 79
"Фиорентина" дома обыграла СПАЛ
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