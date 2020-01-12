В матче 19-го тура чемпионата Италии "Ювентус" одержал победу над "Ромой" - 2:1.
Чемпионат Италии
19 тур
Голы: Перотти, 68 (пен) - Демирал, 3, Роналду, 10 (пен).
"Рома": Лопес, Манчини, Флоренци, Смоллинг, Коларов, Верету (Кристанте, 66), Пеллегрини, Дзаньоло (Ундер, 36), Диавара, Перотти (Калинич, 82), Джеко.
"Ювентус": Щенсны, Демирал (де Лихт, 19), Бонуччи, Алекс Сандро, Куадрадо, Пьянич, Рабьо, Рэмси (Данило, 69), Матюиди, Роналду, Дибала (Игуаин, 69).
Предупреждения: Верету, 9, Пьянич, 12, Коларов, 15, Манчини, 26, Рабьо, 31, де Лихт, 32, Куадрадо, 45, Кристанте, 82, Калинич, 83.
"Ювентус" на выезде переиграл "Рому"
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