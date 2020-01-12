Сарри: страдания на "Олимпико" против "Ромы" почти неизбежны

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Ромой" (2:1) в матче 19-го тура Серии А."Мы хорошо играли в течение 60 минут. Однако страдания на "Олимпико" против "Ромы" почти неизбежны. Мне не понравилось, что мы старались удержать лидерство, а не увеличить его. У нас были три контратаки 3 в 1, но мы не добили их.Мы хорошо действовали в течение длительного периода времени, поэтому я доволен результатом. Но мы старались держать мяч на своей половине, когда лидировали, а не двигать его вперед. Не думаю, что длинные передачи — хорошая идея, ведь у нас не так много нападающих, которые сильны в воздухе. Это может дать нам 6-7 голов за сезон, но также это приведет к тому, что мы пропустим еще 10 мячей", — цитирует Сарри Sky Sport Italia."Ювентус" набрал 48 очков и занимает 1-е место в таблице Серии А, опережая идущий вторым "Интер" на 2 очка. У "Ромы" 35 очков и 5-я позиция.