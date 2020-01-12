Сарри: травма Демираля может быть серьезной

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал травму защитника команды Мериха Демираля, полученную им в матче 19-го тура Серии А с "Ромой" (2:1). Демираль вышел в стартовом составе и открыл счет на 3-й минуте, однако на 19-й вынужден был покинуть поле из-за повреждения колена."У Демираля растяжение связок, мы не узнаем больше до завтрашнего утра. Однако есть ощущение, что это может быть серьезной травмой", — цитирует Сарри Football Italia.Также тренер "Ювентуса" пожелал скорейшего выздоровления полузащитнику "Ромы" Николо Дзаньоло, который в этом матче получил разрыв передней крестообразной связки правого колена и повреждение мениска."Ювентус" набрал 48 очков и занимает 1-е место в таблице Серии А, опережая идущий вторым "Интер" на 2 очка. У "Ромы" 35 очков и 5-я позиция.