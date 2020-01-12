Главный тренер "Ромы" Пауло Фонсека прокомментировал поражение от "Ювентуса" (1:2) в домашнем матче 19-го тура Серии А. Оба гола туринцы забили в первые 10 минут встречи, один из них — с пенальти, который реализовал Криштиану Роналду.
"Мы подарили такой команде, как "Ювентус", два ранних гола. После этого мы сыграли хорошо, провели отличный второй тайм. Однако после пенальти было трудно изменить ситуацию в нашу пользу. Ошибки случаются, но для меня была важна реакция команды. Горжусь тем, как мы сыграли после пропущенных голов.
Мы доминировали в матче с "Торино" перед Рождеством (5 января "Рома" проиграла туринцам со счетом 0:2 — прим. Sport24) и даже сегодня нанесли 22 удара. Проблема не в организации или тактике. Я не хотел бы говорить об отдельных ошибках, потому что за все отвечает тренер. Верю в своих игроков", — цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.
"Ювентус" набрал 48 очков и занимает 1-е место в таблице Серии А, опережая идущий вторым "Интер" на 2 очка. У "Ромы" 35 очков и 5-я позиция.
Sport24
Фонсека: горжусь тем, как "Рома" сыграла после пропущенных голов
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