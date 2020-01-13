"Ювентус" рассказал о результатах обследования защитника Мериха Демираля. Футболист повредил колено в матче с "Ромой" и покинул поле на 19-й минуте.
Клуб сообщил, что турецкий футболист травмировал переднюю крестообразную связку с сопутствующим повреждением мениска. В ближайшие дни 21-летний игрок перенесет операцию.
Бьянконери не называют сроки восстановления Димираля, но, вероятно, защитник в этом сезоне на поле уже не вернется.
В текущем сезоне Демираль провел 7 матчей за "Ювентус", забил гол и отдал результативную передачу.
Sport24
Демираль повредил крестообразную связку колена
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