Демираль повредил крестообразную связку колена

"Ювентус" рассказал о результатах обследования защитника Мериха Демираля. Футболист повредил колено в матче с "Ромой" и покинул поле на 19-й минуте.Клуб сообщил, что турецкий футболист травмировал переднюю крестообразную связку с сопутствующим повреждением мениска. В ближайшие дни 21-летний игрок перенесет операцию.Бьянконери не называют сроки восстановления Димираля, но, вероятно, защитник в этом сезоне на поле уже не вернется.В текущем сезоне Демираль провел 7 матчей за "Ювентус", забил гол и отдал результативную передачу.