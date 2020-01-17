Напомним, что встреча состоится 19 января на стадионе туринского клуба.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что форвард сборной Португалии пропустит несколько матчей "Ювентуса" из-за воспаления слизистой оболочки придаточных пазух носа.
Напомним, Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года из "Реала". Сумма трансфера составила 112 миллионов евро. В нынешнем сезоне Роналду забил 16 голов и отдал три голевых паса в 23 матчах за "Ювентус".
Сегодня также стало известно, что Роналду признан болельщиками лучшим игроком "Ювентуса" в декабре.
Роналду готов помочь "Ювентусу" в ближайшем матче с "Пармой"
Как сообщает официальный сайт "Ювентуса", нападающий команды Криштиану Роналду готов сыграть в предстоящем матче 20-го тура чемпионата Италии против "Пармы".
Фото: ESPN
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