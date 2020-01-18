"Сассуоло" дома обыграл "Торино"

В матче 20-го тура Серии А "Сассуоло" одержал победу над "Торино" - 2:1.



Чемпионат Италии



20 тур



"Сассуоло" - "Торино" 2:1



Голы: Ринкон, 20, Бога, 61, Берарди, 74



"Сассуоло": Кансильи, Кирьякопулос, Пелузо, Романья, Толян, Локателли, Обьянг, Бога, Берарди, Траоре (Джуричич, 69), Капуто (Маньянелли, 88, Мулдур, 90+1).



"Торино": Сиригу, Н'Кулу, Джиджи (Миллико, 76), Иццо, Де Сильвестри, Лукич, Ринкон (Мейте, 79), Аина, Верди (Лаксальт, 53), Беренгер, Белотти.



Предупреждения: Кирьякопулос, 38, Аина, 38, Верди, 39, Ринкон, 42, Толян, 54, Джиджи, 60.