Напомним, Роналду сделал дубль в матче против "Пармы" (2:1) в рамках 20-го тура Серии А и упрочил лидерство "Ювентуса".
- Это игрок мирового класса, который иногда может создавать тебе проблемы, но также может решить сотню из них, - цитирует тренера Football Italia.
Благодаря этой победе "Юве" оторвался от "Интера" на четыре очка и на шесть - от "Лацио", который выиграл уже 11 матчей подряд.
В текущем сезоне Рон забил 16 голов и сделал ассист в 17-ти встречах итальянского чемпионата.
Сарри: Роналду может создавать проблемы, но может и решить сотню из них
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, каково ему работать с нападающим Криштиану Роналду.
Фото: Getty Images
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