Лукаку - о проблеме расизма в футболе: мы делаем недостаточно

Форвард миланского "Интера" Ромелу Лукаку поделился мнением о проблеме расизма в футболе. После перехода в "Интер" из "Манчестер Юнайтед" бельгиец неоднократно подвергался оскорблениям на расистской почве в Италии.



"Думаю, что, в целом, 2019 год был довольно грустным в этом плане. Было много случаев расизма, особенно в футболе. Мы делаем недостаточно. Нужно учить людей. Обучение - ключ к успеху. Мне повезло, что я учился в школе, в которой было более 50 национальной. Я никогда никого не притеснял.



Это - урок, который я буду давать моему сыну. Я буду учить его, что все мы равны. Италия? Это - великолепная страна для жизни с большим потенциалом местного чемпионата. Но нужно работать вместе, чтобы убрать со стадионов этих невежественных людей", - цитирует Лукаку Football Italia.