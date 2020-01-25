Ди Марцио: Роналду вдохнул новую жизнь в серию А

Итальянский спортивный журналист Джанлука Ди Марцио высказал свое мнение о том, как переход Роналду в "Ювентус" изменил серию А.



- После перехода Роналду наш чемпионат изменился,он вдохнул новую жизнь в серию А. Сильные футболисты, выступающие в АПЛ, снова хотят играть в Италии" - приводит слова Джанлуки Ди Марицио sky sports.



Напомним, что ранее в Серию А уже перешли такие футболисты как Ромеро Лукаку, Смоллинг и Санчес, ранее выступающие за английские клубы.



Роналду забил в текущем сезоне итальянского чемпионата 17 голов в 18-ти матчах. "Ювентус" лидирует в Серии А.